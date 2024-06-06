شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو ينضم إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية انضمام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويظهر ميدو لأول مرة على قنوات أون تايم سبورتس محللا من الملعب لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويملك ميدو باعا طويلا في الإعلام الرياضي، حيث عمل كمحلل ومقدم برامج رياضية، في عدة قنوات مصرية وعربية عبر السنوات الماضية.