شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال وشوبير وشريف على دكة بدلاء منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد عدد كبير من اللاعبين، على دكة بدلاء منتخب مصر وفقا للتشكيل الذى أعلنه حسام حسن المدير الفني لمواجهة بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم في تصفيات كأس العالم.

ووضع حسام حسن على دكة البدلاء كلا من: "محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم - عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل- محمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا- مصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخب مصر مع أثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.