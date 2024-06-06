شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب بيراميدز يقود بوركينا فاسو أمام منتخب مصر.. وهدف الأهلي على الدكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، تشكيلة فريقه لمباراته المرتقبة أمام منتخب مصر، اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، في تمام العاشرة مساء، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وضم التشكيل في حراسة المرمى: كيليان نيكيما.

خط الدفاع: إيدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - ستيف ياجو - محمد ويدراوجو.

خط الوسط: أوسيني بودا - ساتشا بانسي - بلاتي توريه نجم نادي بيراميدز - جوستافو سانجاري.

الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.

كما يتواجد محمد كوناتي الذى يحظى باهتمام كبير من النادي الأهلي، على دكة البدلاء.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.

ويقع منتخب مصر مع أثيوبيا وبوركينا فاسو وغينيا بيساو، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.