شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: محمد الشناوي أفضل حارس فى أفريقيا وتحية الجمهور تجدد الثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عماد متعب، نجم الكرة المصرية السابق، أن محمد الشناوي هو أفضل حارس مرمى في مصر وأفريقيا، ووجوده يمنح اللاعبين الثقة وكذلك الجهاز الفني.

وقال عماد متعب عبر قناة أون تايم سبورت: "محمد الشناوي أحسن حارس في أفريقيا، والجمهور المصري عنده ثقة كبيرة في الشناوي، وتحية الجمهور أيضاً لمصطفى شوبير شىء إيجابي جداً لحارسي المرمى واللاعبين وحسام حسن".

وأضاف: "أول شىء كنا نسأل عنه عند دخول الاستاد هل الجماهير تملأ الاستاد أم لا، وجود الجمهور يمنحنا الثقة والدوافع، ويجب أن يستغل اللاعبون هذا ومساندة الجماهير حتى آخر دقيقة".

وعاد محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، إلى المشتركة مع المنتخب الوطني، بعد غياب 4 أشهر، بعدما قرر حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، الاعتماد على الشناوي في حراسة المرمى أمام بوركينا فاسو في المباراة التي تقام في العاشرة مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وجاء عودة الشناوي إلى تشكيل الفراعنة بعد غياب 4 أشهر أي ما يعادل 136 يوما، بالتحديد منذ 22 يناير 2024، وغاب الشناوي الفترة الماضية، إثر تعرضه للإصابة بخلع في الكتف في يناير الماضي، خلال المشاركة مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2023.