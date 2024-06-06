شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ميداليات للمنتخب المصري للسلاح فى أول أيام البطولة الأفريقية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منافسات اليوم الأول للمنتخب المصري للسلاح في البطولة الأفريقية للكبار، والمقامة حاليًا في دولة المغرب وتستمر حتى 10 يونيو الجاري، حيث أقيم اليوم منافسات سلاحي "سيف المبارزة رجال، وسلاح الشيش سيدات"، واستطاع المنتخب المصري حصد 5 ميداليات متنوعة بواقع ميداليتين ذهبيتين وثلاث برونزيات.

وحقق محمد السيد لاعب سلاح سيف المبارزة الميدالية الذهبية بعد الفوز حسام الكرد بطل المغرب بنتيجة "14-13"، بينما حصل محمد ياسين على الميدالية البرونزية بعد الهزيمة في نصف النهائي بنتيجة "15-7" من بطل المغرب.

وحصلت يارا الشرقاوي لاعبة سلاح الشيش على الميدالية الذهبية بعد الفوز على بطلة كوت ديفوار بنتيجة "9-8"، بينما حققت نهى هاني الميدالية البرونزية بعد الهزيمة من مواطنتها يارا الشرقاوي بنتيجة "15-13" في نصف النهائي، وحصدت ملك حمزة على الميدالية البرونزية بعد هزيمتها في نصف النهائي من بطولة كوت ديفوار بنتيجة "15-6".

وتضم قائمة المنتخب المصري لسلاح سيف المبارزة رجال كلًا من: "محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، وأحمد السيد"، ويضم الجهاز الفني كلًا من ساندور كومو، والدكتور سيد سامي.

بينما يتواجد في قائمة المنتخب المصري لسلاح الشيش سيدات كلًا من: "يارا الشرقاوي، نهى هاني، سارة حسني، وملك حمزة"، ويضم الجهاز الفني الكابتن ماهر حمزة وتامر طاحون.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في المغرب كل من سامر شريف وأحمد سمير عضوي مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، ويرافق البعثة الدكتور أيمن غنيم مديرًا إداريًا، والدكتور محمد الجمال والدكتور غادة عاطف أطباء، وإسلام عماد حكما.