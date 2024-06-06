شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: حسام حسن سيخرج أفضل نسخة من محمد صلاح مع الفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حسام ميدو، نجم الكرة المصرية السابق، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني قادر على إخراج أفضل نسخة من محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الانجليزي.



وقال ميدو في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: حسام حسن بهذا التشكيل يمنح محمد صلاح حرية في التحركات الهجومية ومازلت مصراً على أن حسام حسن سبخرج أفضل نسخة من محمد صلاح .

أضاف موجهاً نصيحة لحسام حسن: خليك هادي يا حسام أنت أسد وخلفك أبطال ويجب أن نقف بجانبهم وندعمهم، ووجود حسام وإبراهيم في المنتخب يرفع الضغط عن النجوم وخاصة محمد صلاح.

واختتم: يجب على مصطفى محمد التركيز خلال التسخين بدون أي ضغوط ويحلم بالمباراة لأن الفرصة التي ستتاح أمام المرمى غالية جداً.

يخوض منتخب مصر فى العاشرة مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يلتقى مع نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

ويعد محمد صلاح أغلى لاعب في مباراة اليوم بقيمة 55 مليون يورو، بينما يأتي البوركينى إدموند فيصل تابسوبا وصيفا بقيمة 45 مليون يورو.