شكرا لقرائتكم خبر عن وسام أبو على بعد أول مشاركة دولية مع فلسطين: شكرا للجميع على الدعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي ومنتخب فلسطين على توجيه رسالة عقب مشاركته الدولية الأولى بقميص منتخب الفدائيين، ضد لبنان ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إى كأس العالم 2026.

وكتب وسام أبو على عبر صفحته على فيسبوك: "شكرا للجميع على الدعم".



وسام ابو علي

تعادل منتخب فلسطين ضد لبنان، بنتيجة 0-0 في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الخميس، على استاد "جاسم بن حمد بنادي السد" في قطر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المشتركة المؤهلة لنهائية كأس العالم 2026 وكأس أمم آسيا 2027.

منتخب فلسطين

وشارك وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي في المباراة بالكامل مع المنتخب الفلسطيني، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقائق الأخيرة من المباراة، وخرج مصاباً.

ونجح المنتخب الفلسطيني في التأهل إلى كأس آسيا 2027 رسميا، ومعها بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ورفع منتخب فلسطين رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة التاسعة، خلف أستراليا صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة، بينما رفع منتخب لبنان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث.

تشكيل منتخب فلسطين ضد لبنان

حراسة المرمى: رامي حمادة.

الدفاع :ميلاد تيرمانيني،محمد صالح، محمد خليل، البطاط.

الوسط: عطاء جابر ، جوناثان زوريلا، عدي خروب.

الهجوم : وسام ابو علي ، عدي الدباغ ، تامر صيام.

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فرحة واحتفال لاعبي المنتخب الفلسطيني مع الجمهور بعد التأهل إلى كأس آسيا 2027 والتصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2026 #فلسطين_لبنان || #قنوات_الكاس pic.twitter.com/HymFCLbT9u

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