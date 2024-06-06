ميدو ينضم إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن قطاع القنوات الرياضية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنضمام أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق إلى شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

ويظهر ميدو لأول مرة على قنوات أون تايم سبورتس محللا من الملعب لمباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، المقرر إقامتها في العاشرة مساء اليوم، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويملك ميدو باعا طويلا في الإعلام الرياضي، حيث عمل كمحلل ومقدم برامج رياضية، في عدة قنوات مصرية وعربية عبر السنوات الماضية.

مصر وبوركينا فاسو.. القنوات الناقلة لمواجهة تصفيات المونديال

ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس ، الناقل للمواجهات المصرية على صعيدي الأندية والمنتخبات ، بالإضافة إلى شبكة بي إن سبورتس القطرية.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في الجولتين الأولى والثانية على حساب كل من جيبوتي وسيراليون قبل اختبار اليوم ، الذي يعد الأول للجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن.