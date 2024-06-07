شكرا لقرائتكم خبر عن تحية خاصة من الجمهور لمصطفى شوبير قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الجمهور المتواجد بمدرجات ستاد القاهرة الدولى تحية خاصة للحارس مصطفى شوبير قبل انطلاق مواجهة منتخب مصر امام بوركينا فاسو بتصفيات كاس العالم.

وتوافد الآلاف من جماهير منتخب مصر على استاد القاهرة لمؤازرة الفراعنة أمام بوركينا فاسو المقرر لها العاشرة مساء اليوم الخميس في تصفيات كأس العالم.

ويواجه منتخب مصر في العاشرة مساء اليوم الخميس، نظيره بوركينا فاسو على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.