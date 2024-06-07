شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يُنهى الشوط الأول متقدما على بوركينا فاسو بهدفىّ تريزيجيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح تريزيجيه فى افتتاح التسجيل فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف ، وأهدر إمام عاشور هدفا محققا فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، مستغلا كرة طولية من محمد صلاح ليراوغ المدافعين وينفرد بالحارس ويضعها بغرابة شديدة خارج الملعب، قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

وأنقذ حارس مرمى بوركينا فاسو شباكه من هدف محقق فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من محمد صلاح من على أعتاب منطقة الجزاء، لكن الحارس ينقذها ببراعة، وهدد الضيوف مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة 35 من كرة عرضية تهيأت أمام لاعب بوركينا فاسو الذى سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوى.

وتغاضى الحكم الكينى عن احتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه فى الدقيقة 39 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء عن طريق الحارس، لينتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني و محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل ومحمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا ومصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

وضم تشكيل بوركينا فاسو ، في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، خط الدفاع: إيدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - ستيف ياجو - محمد ويدراوجو، خط الوسط: أوسيني بودا - ساتشا بانسي - بلاتي توريه نجم نادي بيراميدز - جوستافو سانجاري، الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.

يتصدر منتخب مصر المجموعة برصيد 6 نقاط، وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.