شكرا لقرائتكم خبر عن بوركينا فاسو يقلص الفارق ويسجل الهدف الأول في مرمى الشناوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قلص منتخب بوركينا فاسو الفارق مع منتخب مصر وسجله هدفه الأول في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء الهدف في الدقيقة 55 بعد خطأ من الشناوي في الخروج، وتصويبة ارتطمت في بطن العارضة وردت للاعب البوركينابي الذى وضعها في الشباك.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من :محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

ووضع حسام حسن على دكة البدلاء كلا من: "محمد عواد، مصطفي شوبير، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمد شريف، إبراهيم عادل، محمد الشامي، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مصطفي فتحي، احمد أمين أوفا، ناصر ماهر.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري".

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.