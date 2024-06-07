شكرا لقرائتكم خبر عن نزول محمد كوناتى صفقة الأهلي المحتملة في مباراة مصر وبوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الدقيقة 83 من مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو، نزول اللاعب محمد كوناتي صفقة الأهلي المحتملة، ليشارك في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتشير النتيجة إلى تقدم الفراعنة 2-1.

يبلغ كوناتي من العمر 26 عامًا، ويبلغ طوله 191 سم، يتمتع بخبرة واسعة في الدوريات الأوروبية، حيث لعب في رومانيا وأورال الروسي وبابيتي اللاتفي وكيرات الكازاخستاني ويريفين الأرميني، وأخيرًا مع أخمات جروزني الروسي.

يعتبر مهاجمًا قويًا وهدافًا غزيرًا، حيث شارك مع نادي أخمات جروزني في 90 مباراة سجل خلالها 34 هدفًا وصنع 3 لزملائه.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من :محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

ووضع حسام حسن على دكة البدلاء كلا من: "محمد عواد، مصطفي شوبير، ياسر إبراهيم، عمر كمال، محمد شريف، إبراهيم عادل، محمد الشامي، أكرم توفيق، أحمد نبيل كوكا، مصطفي فتحي، احمد أمين أوفا، ناصر ماهر.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري".

يدخل الفراعنة لقاء اليوم في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، متفوقا على بوركينا فاسو صاحب الوصافة بأربعة نقاط بالتساوي مع غينيا صاحبة المركز الثالث، ويمهد الفوز طريق الفراعنة لتعزيز الصدارة والاقتراب من التأهل لنهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.

فيما سقط منتخب بوركينا فاسو بفخ التعادل في الجولة الأولى أمام غينيا بيساو بهدف لكل منتخب، قبل أن يحقق المنتخب البوركينابي الفوز فى الجولة الثانية على حساب ضيفه الإثيوبي بثلاثية نظيفة.