منتخب مصر يتقدم على بوركينا فاسو بثنائية تريزيجيه

الشارقة - اميمة ياسر - تقدم منتخب مصر ، أمام بوركينا فاسو بهدفين نظيفين، في المباراة المقامة حاليا على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين سجلهما محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء.

نجح تريزيجيه فى افتتاح التسجيل فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف، قبل أن يسجل الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كل من :محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني و محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.