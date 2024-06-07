ختام المحاضرات الفنيه لمدربى الناشئين بنادي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم الخميس المحاضرات الفنية لمدربي قطاعات كرة القدم "الناشئين - البراعم"بنادي الزمالك ، والتي ألقاها بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول.

وأقيمت المحاضرات الفنية على مدار ثلاثة أيام، وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، بعد التنسيق بين رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للفريق الأول، لتطبيق الإستراتيجية الموضوعة للنهوض بالمدربين لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب في هذه المراحل العمرية.

من جانبه وجه بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين الشكر للبرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول ومعاونيه، على التعاون المتميز والمثمر، مشدداً على أن المدرب لديه الرغبة القوية في المساندة والعمل للنهوض بالقطاعات في كافة الجوانب، و تم الإتفاق أن تقام محاضرات أخرى خلال الفترة المقبلة .

وأكد بدر حامد أن الهدف الأهم من المحاضرات هو تطوير المدربين بالقطاعات لمواكبة التطورات الحديثة في علم التدريب.

وأضاف أن جميع المدربين استفادوا من المحاضرات على مدار ثلاثة أيام، وأنه خلال الفترة المقبلة سيتم مواصلة العمل في هذا الأمر وسيتم استقدام خبراء أجانب متخصصين من أندية عالمية.

وأشار رئيس قطاعات الناشئين إلى أنه تم الاتفاق مع جوزيه جوميز خلال المحاضرات، على العديد من الأمور الفنية والخططية سيتم تنفيذها داخل قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة ومن بينها اللعب بنفس خطة وأسلوب الفريق الأول وخاصة فريق الشباب 2005.