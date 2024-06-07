شبانة: توقعنا الفوز بنتيجة كبيرة على بوركينا فاسو وحدث تراجع فني لمنتخب مصر في الشوط الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - هنئ الإعلامي محمد شبانة، منتخب مصر وجماهير الكرة المصرية بالفوز على بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم، مؤكدًا أن الفراعنة واجهوا الخيول البوركينية على شوطين مختلفين تمامًا، والشوط الأول كان رائعًا وقدم اللاعبون نصف ساعة نموذجية وسجل تريزيجيه هدفين، بالإضافة لاضاعة عدة فرص محققة للتسجيل.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "كان هناك توقعات بنتيجة كبيرة في المباراة، في ظل السيطرة الكبيرة خلال الشوط الأول واضاعة فرص للتسجيل وتراجع بوركينا فاسو، لكن الشوط الثاني كان غريب للغاية، وسجل الضيوف هدف تقليص النتيجة".

وأضاف: "حسام حسن لجأ للتأمين الدفاعي ودفع بـ أكرم توفيق ثم عمر كمال عبدالواحد وقام بتغيير طريقة اللعب، ومنتخب مصر كان يضيع الوقت في نهاية اللقاء، من أجل الحفاظ على النتيجة، وحصد النقاط الثلاث".

وواصل: "في النهاية الأهم هو الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، ومشهد الجماهير في استاد القاهرة كان مفرح للغاية، والأهم صدارة المجموعة حاليا برصيد 9 نقاط، وعلينا أن نفرح بحذر شديد، ولا زال لدينا حالة قلق شديد قبل اللقاء المقبل أمام غينيا بيساو".

وزاد: "الفوز في المباراة المقبلة يضمن بنسبة كبيرة لنا التأهل لكأس العالم 2026، وقلق الجميع كان في التراجع الفني وانخفاض اللياقة البدنية، وحتى مستوى اللاعبين المميز في الشوط الأول اختلف تماما خلال الشوط الثاني".