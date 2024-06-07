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نجم الزمالك السابق يهاجم منتقدي حسام حسن ويؤكد: دي مجرد بداية

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ياسر رشاد - القاهرة - شن "محمد ابراهيم" لاعب الزمالك السابق هجومًا قويًا على النقاد الرياضين، وتحديدًا لمنتقدي كابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخبنا الوطني.


اضاف ابراهيم:" البداية كانت قوية لمنتخبنا، و استطعنا تسجيل هدفين مبكرين في العشر دقائق الأولى، و شغل كابتن حسام الفني واضح.

تابع نجم الزمالك السابق:" حسام حسن لعب النهاردة و تحفظ على النتيجة في الشوط الثاني علشان خاطر مصر، لو لعب لمجد شخصي كان استمر في الهجوم".


و استكمل محمد حديثه:" بنلاعب المنافس المباشر، منتخب بيمتلك 24 محترف، فرقة محترمة واقفة على رجلها، و في النهاية عرفت تكسب، وهو ده المطلوب"


اختتم محمد ابراهيم:" لسة القادم أفضل، دي مجرد بداية، و طبيعي علشان دي أول مباراة رسمية لكابتن حسام حسن، يكون في خوف بعد هدف بوركينا فاسو، لكن اجمالًا البداية مميزة و استطاع العميد تحقيق المطلوب و حصد نقاط المباراة كاملة

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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