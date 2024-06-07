ثنائي وادى دجلة يتأهلان إلى نصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة

ياسر رشاد - القاهرة - تأهل لاعبي أندية وادى دجلة، وهم علي فرج ونور الطيب، للدور ربع النصف نهائي لبطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش-إحدى البطولات البلاتينية- ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

صعد علي فرج، لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على مازن هشام بنتيجة (3-0) بواقع نقاط (11-7) (11-5) (11-5)، وتأهلت لاعبة وادى دجلة نور الطيب، للدور ربع النهائي لبطولة بريطانيا للإسكواش، بعد فوزها على سلمي هاني بنتيجة (3-2) بواقع نقاط (7-11) (6-11) (11-6)(11-3) (11-9) .

وتعد بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات البلاتينية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 2 حتى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 194500 ألف دولار.

وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.