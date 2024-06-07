الزمالك يخوض ثاني مبارياته الودية إستعداداً لإستئناف الدوري

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مباراته الوديه الثانيه فى الخامسه عصر اليوم فى فترة التوقف الدولي حيث يواصل الجهاز الفني تجربة عدد من عناصر الشباب أمثال عمر عبد العزيز حارس المرمى وأحمد رفاعي ومحمد عاطف وعبد الرحمن على وايشو.

على صعيد أخر أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، تجديد عقد مازن رضا، لاعب الفريق الأول لكرة اليد بالقلعة البيضاء، لمدة ثلاث مواسم قادمة.

ووقع مازن رضا على عقود تجديده على بياض، خلال الجلسة التي جمعته مع حسن يسري رئيس جهاز كرة اليد بنادي الزمالك.

ويعتبر مازن رضا، من أبناء قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ويشغل مركز الجناح الأيسر، وسبق له أن تُوج مع الكوماندوز بـ8 ألقاب خلال السنوات الماضية.

وجاء التجديد للاعب بعد الأنباء القويه التى ترددت حول دخول النادي الأهلي المنافس التقليدي فى مفاوضات مع اللاعب بعد علمهم بإنتهاء عقده مع القلعه البيضاء.