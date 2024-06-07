محمد كمونة: ناصر ماهر كان يستحق الفرصة أمام بوركينا

ياسر رشاد - القاهرة - أكد محمد كمونة، نجم الزمالك السابق، أن المنتخب الوطني قدم أداء مميز خلال أول ربع ساعة من المباراة أمام بوركينا فاسو.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال كمونة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "طريقة لعب حسام حسن أمام بوركينا فاسو كانت سلاح ذو حدين وكان يجب عليه منح تعليمات بإضافة أكثر من هدف بعد الهدف الثاني، ومحمد صلاح قدم أداء ممتع للغاية".

وأضاف: "كان يجب على حسام حسن منح ناصر ماهر فرصة في مباراة بوركينا فاسو لأننا في الشوط الثاني كنا نفتقد مركز صانع الألعاب".

وأوضح: "مصطفى محمد لم يقدم أدائه المعهود بسبب عدم مساندته بالشكل المطلوب من باقي زملائه، وكان يجب على حسام حسن اللعب بطريقة 3-4-3".