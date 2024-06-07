عبد الناصر زيدان يشيد بالجماهير المصرية.. و تهنئة خاصة لحسام حسن

ياسر رشاد - القاهرة - أشاد الاعلامي الرياضي، عبد الناصر زيدان بالجماهير المصرية التي حضرت لدعم منتخبنا الوطني، في لقائه ضد بوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026.



و وجه زيدان التهنئة للعميد حسام حسن" المدير الفني للفراعنة" عقب تحقيقه للانتصار الرسمي الأول له مع منتخب مصر، و انفراده بصدارة المجموعة برصيد 9 نقاط



أضاف عبد الناصر عبر برنامجه التليفزيوني" ملعب الشمس" ان المدير الفني لمنتخبنا الوطني يحتاج للدعم و المساندة لتحقيق احلام الجماهير المصرية بالوصول لمونديال" كندا، المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية" و المقرر إقامتها في 2026.



و اختتم عبد الناصر زيدان تصريحاته:" انتصار اليوم على منافس مباشر هو فوز بستة نقاط ، النهاردة كسبنا لعيبة كثيرة بعودة الثقة لها مثل تريزيجيه و حمدي فتحي، وكفاية الروح اللي شوفناها عند لاعبينا، و ربنا يكرمنا في القادم".