نجم الزمالك السابق: الشناوي يتحمل هدف بوركينا فاسو وعلامة استفهام على مشاركته أساسيا



ياسر رشاد - القاهرة - حمّل " محمد ابراهيم" نجم الزمالك السابق مسئولية هدف بوركينا في شباك منتخب مصر لحارس مرمى الفراعنة" محمد الشناوي".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

و اضاف ابراهيم:" الاختيار الوحيد في تشكيل مباراة اليوم اللي عليه علامة استفهام كبيرة هو تواجد الشناوي، بعيدًا عن الهدف، الحارس لم يشارك في المباريات الرسمية منذ ما يقرب لستة أشهر.



و تايع لاعب المقاصة السابق:" كنت أفضل تواجد مصطفى شوبير، هو الأجهز فنيًا خلال الفترة الماضية، و كان يستحق التواجد في التشكيل الأساسي في مباراة اليوم ".

و أتم نجم الزمالك السابق تصريحاته:" في النهاية بعيدًا عن الهدف، استطاع منتبخنا تحقيق الانتصار و حصد نقاط المباراة، و مشاركة الشناوي جاءت نتيجة لخبراته الكبيرة التي يمتلكها".