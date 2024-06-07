السنغال تتعادل مع الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم

ياسر رشاد - القاهرة - تعادل منتخب السنغال مع نظيره الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في المباراة التي جمعت بينهما في إطار مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

تقدم منتخب السنغال عن طريق بابي سار بحلول الدقيقة 45 من الشوط الأول واستمر تقدم أسود التيرانجا حتى الدقيقة 85 والتي شهدت هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية والذي سجله فيستون ماييلي لاعب نادي بيراميدز المصري.

يحتل المنتخب السنغالي المركز الثاني في ترتيب المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد الكونغو الديمقراطية بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

ويخوض منتخب السنغال مباراته المقبلة أمام نظيره موريتانيا في منافسات الجولة الرابعة يوم الأحد المقبل، بينما يواجه الكونغو الديمقراطية منتخب توجو.

يذكر أن المنتخب السنغالي يتواجد في المجموعة الثانية لتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم رفقة كل من السودان، الكونغو الديمقراطية وتوجو، بالإضافة إلى جنوب السودان وموريتانيا.