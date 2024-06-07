ترتيب مجموعة الجزائر بعد خسارتها من غينيا في تصفيات كأس العالم 2024

خسر منتخب الجزائر من نظيره غينيا بنيتجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب نيلسون مانديلا، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح منتخب غينيا الستجيل بالهدف الأول في الدقيقة 50 من عمر الشوط الثاني عن طريق لاعبه سيلا، بينما أدرك منتخب الجزائر التعادل في الدقيقة 52 عن طريق بالدي بهدف عكسي.

وأضاف أجويبو كامارا الهدف الثاني لمنتخب غينيا في الدقيقة 63.

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وبهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب غينيا إلى النقطة 6، بالتساوي مع منتخب الجزائر في صدارة المجموعة السابعة.

ويتواجد منتخب الجزائر في المجموعة السابعة بتصفيات كأس العالم رفقة كل من، غينيا وبتسوانا، وأوغندا، وموزمبيق، والصومال.

ترتيب مجموعة الجزائر بعد خسارتها أمام غينيا في تصفيات كأس العالم

1- الجزائر – 6 نقاط.

2- غينيا – 6

3- بوتسوانا- 3

4- أوغندا – 3

5- موزمبيق – 3

6- الصومال – 0.