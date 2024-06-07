قرار عاجل من منتخب مصر بعد الفوز على بوركينا فاسو

أعلن جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، قرارًا جديدًا يخص منتخب مصر عقب الفوز على بوركينا فاسو في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

وكشف علام، في تصريحات تليفزيونية، عن تأجيل سفر بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو، لمواجهة الأخير ضمن منافستت الجولة الرابعة من من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح علام بأنه تقرر تأجيل السفر إلى يوم السبت بدلًا من مساء اليوم الجمعة بعد التحدث مع وزير الشباب والرياضة.

وأشار بأنه تم تأجيل أمر تشغيل طائرة منتخب مصر للسفر إلى غينيا بيساو ليكون السبت بدلًا من اليوم الجمعة.

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وتمكن منتخب مصر الأول لكرة القدم، من تحقيق فوزًا ثمينًا على نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

وافتتح محمود حسن تريزيجيه، الأهداف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وقلص لاسينا تراوري، الفارق في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بتسجيله الهدف الأول لصالح بوركينا فاسو في شباك الفراعنة.

وواصل الفراعنة، الانتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز الثالث بالعلامة الكاملة.

وتعد تلك المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني الحالي لمنتخب مصر حسام حسن منذ توليه المسئولية الفنية، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد رحيله عقب كأس أمم أفريقيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.