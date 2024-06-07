تطورات إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

تعرض لاعب الاهلي إمام عاشور للإصابة، في مباراة منتخب مصر ضد نظيره بوركينا فاسو، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم.

ونجح منتخب مصر الأول لكرة القدم، في تحقيق الفوز أمام نظيره بوركينا فاسو، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بهدفين مقابل هدف.

وسجل محمود تريزيجيه الهدف الأول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء استقبلها تريزيجيه برأسية سكنت الشباك.

وأحرز تريزيجيه الهدف الثاني أيضًا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول من تصويبة صاروخية من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

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وشهدت المباراة خروج إمام عاشور مصابًا أمام بوركينا فاسو، في الدقيقة 58، ليحل محله أكرم توفيق بديلًا له.

وبهذا الفوز عزز منتخب مصر صدارته لـ لمجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند النقطة 4.