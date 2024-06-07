تريزيجيه يسجل رقمًا قياسيًا بعد فوز منتخب مصر على بوركينا فاسو

سجل محمود حسن تريزيجيه رقمًا قياسيًا بعد قيادته لـ منتخب مصر للفوز أمام بوركينا فاسو، أمس الخميس، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

تمكن منتخب مصر من الفوز، اليوم الخميس، على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.

وأحرز محمود حسن تريزيجية هدف مبكر لصالح منتخب مصر في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، من صناعة محمد صلاح، في شباك بوركينا فاسو.

أقرأ أيضًا.. بعد فوز منتخب مصر.. ترتيب المجموعات في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026

فيما أضاف محمود تريزيجية الهدف الثاني في الدقيقة 7، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل لا شيء.

واستطاع تريزيجيه بعد تسجيله هدفي اللقاء أن يسجل رقمًا مميزًا له رفقة الفراعنة، بتسجيله هدفين في مواجهتين متتاليتين لأول مرة في مسيرته الدولية مع منتخب مصر.

وبهذا الفوز عزز منتخب مصر صدارته لـ لمجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند النقطة 4.