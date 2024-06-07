خبير تحكيمي: مصر تعرضت للظلم في لقطة وحارس بوركينا فاسو لا يستحق الطرد

علق الحكم الدولي ياسر محمود، على أبرز الحالات التحكيمية، في مباراة منتخب مصر ونظيره بوركينا فاسو التي انتهت منذ قليل.

وأوضح ياسر في تصريحات خاصة لـ كورة 365 :” في الشوط الأول منتخب مصر تعرض للظلم حيث يسحتق الحصول على ركلة جزاء بعد عرقلة محمود تريزيجيه فالحكم تحرك خطأ ولم يشاهد العرقلة، ولم يفتح لنفسه زاوية رؤية مناسبة”.

وتابع:” في الدقيقة 54 من المباراة تلقى محمد عبد المنعم إنذارًا لكن لم يتلقى لاعب بوركينا فاسو بطاقة صفراء في لعبة مشابهة خلال الشوط الأول”.

وأكمل:” حارس منتخب بوركينا فاسو في الدقيقة 65 لمس الكرة بيده ولم يحتسب الحكم أي مخالفة وكان يجب إنذار الحارس ولايستحق البطاقة الحمراء لأنها ليست فرصة محققة وكان هناك مدافعين”.

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حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم، فوزًا ثمينًا على نظيره بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.

وانتصر منتخب مصر، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

أهداف مباراة منتخب مصر ضد بوركينا فاسو

وافتتح محمود حسن تريزيجيه، الأهداف في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة السابعة.

وقلص لاسينا تراوري، الفارق في الدقيقة 56 من عمر اللقاء بتسجيله الهدف الأول لصالح بوركينا فاسو في شباك الفراعنة.

وواصل الفراعنة، الانتصارات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالفوز الثالث بالعلامة الكاملة.

وتعد تلك المباراة الرسمية الأولى للمدير الفني الحالي لمنتخب مصر حسام حسن منذ توليه المسئولية الفنية، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا بعد رحيله عقب كأس أمم أفريقيا.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد الضيوف عند 4 نقاط في المركز الثالث.

ويواجه منتخب مصر في المباراة المقبلة نظيره منتخب غينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الرابعة يوم الاثنين المقبل 10 يونيو الجاري في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.