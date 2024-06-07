تصريحات مثيرة من إبراهيم حسن عقب فوز مصر على بوركينا فاسو

علق إبراهيم حسن مدير الكرة في المنتخب الوطني، عقب فوز الفراعنة على بوركينا فاسو، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.
تمكن منتخب مصر من الفوز، اليوم الخميس، على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.
وأحرز محمود حسن تريزيجية هدف مبكر لصالح منتخب مصر في الدقيقة 3 من عمر الشوط الأول، من صناعة محمد صلاح، في شباك بوركينا فاسو.
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فيما أضاف محمود تريزيجية الهدف الثاني في الدقيقة 7، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين مقابل لا شيء.
وقال إبراهيم حسن في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء:” الشوط الأول بدأنا بداية جيدة جدًا، واللاعبية اتطمنت زيادة، لذلك تراجعوا في الأداء، وهذه هي العقلية المصرية، أنا وحسام لا نملك تلك العقلية”.
وتابع:” الحكم تحامل علينا، ولم يحتسب لنا ضربة جزاء، واحستب أخطاء غير صحيحة، والحكم تعاطف مع بوركينا فاسو”.
واختتم حديثه:” الأهم إننا حصدنا الثلاث نقاط من المباراة، وما زالت هناك مباريات إياب ومشوار التصفيات مازال طويلًا”.