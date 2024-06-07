تصريحات مثيرة من إبراهيم حسن عقب فوز مصر على بوركينا فاسو

علق إبراهيم حسن مدير الكرة في المنتخب الوطني، عقب فوز الفراعنة على بوركينا فاسو، أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

تمكن منتخب مصر من الفوز، اليوم الخميس، على نظيره بوركينا فاسو، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026.