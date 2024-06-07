المنتخب الهولندي يكتسح نظيره الكندي برباعية وديا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتسح المنتخب الهولندي نظيره الكندي 4 / صفر، اليوم الخميس، في مباراة دولية ودية.

وتقدم منتخب الطواحين الهولندية عن طريق ممفيس ديباي في الدقيقة 50، قبل أن يضيف جريمي فريمبونج الهدف الثاني في الدقيقة 57.

وفي الدقيقة 63 سجل فوتر فيجورست الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، فيما اختتم فيرجيل فان دايك رباعية هولندا في الدقيقة 83.

ويستعد منتخب هولندا لخوض بطولة كأس أمم أوروبا التي تنطلق يوم 14 من الشهر الجاري في ألمانيا، حيث يتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فرنسا والنمسا وبولندا.

على الجانب الآخر، يلعب منتخب كندا في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 20 يونيو الجاري، ويتواجد في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات الأرجنتين وبيرو وتشيلي.