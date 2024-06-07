"المباراة الرسمية الأولى للعميد".. منتخب مصر يفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف

محمد اسماعيل - القاهرة - فاز منتخب مصر الأول لكرة القدم على نظيره بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتقدم الفراعنة بالهدف الأول عن طريق محمود حسن تريزيجيه من رأسية في الدقيقة الثالثة، ثم أضاف تريزيجيه الهدف الثاني سريعاً في الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني سجل لاسينا تراوري هدف بوركينا فاسو الأول في الدقيقة 57، لتنتهي المباراة بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وبهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى النقطة التاسعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات بالعلامة الكاملة، بينما توقف منتخب بوركينا عند المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

وتعد مواجهة مصر وبوركينا فاسو اليوم هي المباراة الرسمية الأولى لحسام حسن المدير الفني الوطني للفراعنة.

موعد مباراة مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر نظيره غينيا بيساو يوم الاثنين المقبل على ملعب 24 سبتمبر ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وغينيا بيساو في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.