بعد التغلب على بوركينا فاسو.. ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نهى خورشيد:

حقق منتخب مصر فوزاً على نظيره بوركينا فاسو بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وبعد فوز الفراعنة اليوم رفعت كتيبة حسام حسن رصيدها إلى النقطة التاسعة بالعلامة الكاملة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى بالتصفيات، وذلك بفارق 4 نقاط عن غينيا بيساو صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

ويعرض "الخليج 365" ترتيب مجموعة الفراعنة بعد فوز مصر على بوركينا فاسو:

منتخب مصر: 9 نقاط.

منتخب غينيا بيساو : 5 نقاط.

منتخب بوركينا فاسو : 4 نقاط.

منتخب سيراليون : 4 نقاط.

منتخب إثيوبيا : نقطتين.

منتخب جيبوتي : بدون رصيد من النقاط.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو يوم الأثنين المقبل على ملعب 24 سبتمبر ضمن الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.