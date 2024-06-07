"بعد الفوز على بوركينا".. تعرف على موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هند عواد:

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2024، وذلك عقب الفوز على بوركينا فاسو اليوم بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

موعد مباراة مصر وغينيا بيساو

ويحل منتخب مصر بقيادة العميد حسام حسن، ضيفا على غينيا بيساو، في السابعة مساء الإثنين المقبل 10 يونيو، على ملعب "24 سبتمبر".

واستهل منتخب مصر مشواره في تصفيات كأس العالم 2026، بالفوز بسداسية على جيبوتي، ثم الفوز على سيراليون بهدفين نظيفين في الجولة الثانية.

ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة بوركينا فاسو

ويخوض منتخب مصر تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2024، ضمن المجموعة الأولى التي تضم كل من، بوركينا فاسو وغينيا بيساو وسيراليون وإثيوبيا وجيبوتي.

وجاء ترتيب مجموعة مصر بعد مباراة بوركينا فاسو، كالآتي:

1- مصر، 9 نقاط

2- غينيا بيساو، 5 نقاط

3- بوركينا فاسو، 4 نقاط.

4- سيراليون، 4 نقاط

5- إثيوبيا، 1 نقطة

6- جيبوتي، 0 نقاط