غانا تقلب الطاولة على مالي بثنائية في عقر دارها بتصفيات كأس العالم 2026

محمد اسماعيل - القاهرة - عزز منتخب غانا آماله في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، بعدما قلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه منتخب مالي لانتصار مثير 2 / 1 في اللحظات الأخيرة، مساء الخميس، في الجولة الثالثة بالمجموعة التاسعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال.

وبادر المنتخب المالي بالتسجيل عن طريق كاموري دومبيا في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إيرنست نواماه أحرز هدف التعادل لغانا في الدقيقة 58.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل، خطف المنتخب الغاني النقاط الثلاث، عقب تسجيل نجمه جوردان أيو الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد منتخب غانا إلى 6 نقاط من 3 مباريات، في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب جزر القمر (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، قبل لقائه مع مضيفه منتخب مدغشقر الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، توقف رصيد منتخب مالي عند 4 نقاط في المركز الثالث، بعدما تلقى خسارته الأولى في المجموعة.

يذكر أن متصدر المجموعة سوف يتأهل مباشرة للمونديال، الذي يقام في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.