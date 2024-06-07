ماذا قال المدير الفني لبوركينا فاسو بعد الهزيمة من منتخب مصر 2-1؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر سلامة:

صرح المدير الفني لمنتخب بوركينافاسو، براما تراوري، بعد الهزيمة منتخب مصر بهدفين مقابل هدف في مباراة اليوم، وقال:" أعتقد أن الجميع شاهد المباراة وأن المنتخب المصري بدأ مبكرا في التسجيل ولكن حاولنا الظهور بشكل جيد في المباراة لاثبات أننا نستحق الصعود للمونديال".

وأضاف: "مازال أمامنا أمل في الصعود للمونديال والأمر لم ينته بعد، تأخرنا في إشراك كوناتيه في المباراة ولكن قدمنا أداء جيد خلال المباراة".

وتابع: "لن أستطيع التعليق على سر تباين الآداء بين الشوطين ولكن منتخب مصر دخل اللقاء سريعا وهو ما غير مجريات اللقاء".

واختتم تصريحاته: "لا يوجد أي لوم على خط دفاعي، ويوجد لاعب فيهم كان يشارك في نهائي أوروبي منذ أيام قليلة".

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، أحرز هدفا منتخب مصر، تريزيجيه في الدقيقتين، 3، 7، وجاء هدف بوركينا فاسو الوحيد في الدقيقة 56 عن طريق اللاعب لاسينا تراوري.