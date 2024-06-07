كيف علق رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فوز منتخب مصر على حساب بوركينا فاسو؟ (كوميك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن المنتخب المصري من تحقيق الفوز على حساب نظيره منتخب بوركينا فاسو، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبهذا الفوز رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة رقم 9 في صدارة ترتيب المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد منتخب بوركينا فاسو عن النقطة رقم 4 في المركز الثالث بجدول الترتيب.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي من أحداث مباراة مصر وبوركينا فاسو، حيث علقت إحدى الصفحات من أحداث المباراة، في إشارة إلى الهدوء الكبير الذي شهدته أحداث المباراة.

وقام أحد الجماهير بنشر فيديو لمجموعة من مهارات النجم البرازيلي رونالدو، مشيراً إلى الأداء المميز الذي ظهر به اللاعب محمود تريزيجيه طوال اللقاء.

ويمكنكم متابعة كيف سخر رواد التواصل الاجتماعي من مباراة مصر وبوركينا فاسو، بمتابعة الألبوم أعلاه:

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