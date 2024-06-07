شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بوركينا فاسو: أثبتنا للجميع أننا قادرون على الصعود لكأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه براما تراوري، المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو الشكر للاعبيه على أدائهم أمام منتخب مصر في اللقاء الذي جمعتهما مساء الخميس، في تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح مدرب بوركينا فاسو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "أثبتنا للجميع أن بوركينا فاسو قادر على الصعود لكأس العالم بعد أدائنا أمام منتخب مصر في الشوط الثاني، ظهرنا بشكل مميز رغم تأخر نزول كانوتيه في الشوط الثاني، والمنتخب المصري صعب الأمور علينا بعد تسجيله لهدفيين مبكرين ولكننا حاولنا تذليل الفارق وأثبتنا للجميع أننا منتخب قوي". وواصل المدير الفني لمنتخب الخيول البوركينابية: "لا أضع اللوم على خط دفاع فريقي بشأن هدفي منتخب مصر وجميعهم لاعبين موهوبين وأحدهما كان يلعب نهائي أوروبا منذ زمن قليل". واختتم تصريحاته: "نزول سعيدو سنبوريه الذي يلعب بالدوري المصري في الشوط الثاني كان له مفعول السحر في تغيير أداء الفريق من الشوط الأول للشوط الثاني، وجازفت في الشوط الثاني من أجل تحقيق الفوز علي منتخب مصر".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر كل من :محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري".