شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يخضع لاختبار طبي بعد إصابته فى مباراة بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع إمام عاشور، لاعب منتخب مصر، لاختبار طبي معرفة حجم إصابته، بعد فوز الفراعنة على بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واشتكى عاشور من آلام في الخلفية خلال لقاء الفراعنة مع بوركينا فاسو ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، وأبلغ الدكتور محمد أبو العلا أنه غير قادر على استكمال المباراة ويعانى من شد قوي في العضلة الخلفية.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري".