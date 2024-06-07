شكرا لقرائتكم خبر عن تريزيجيه هداف منتخب مصر فى تصفيات كأس العالم 2026 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح محمود حسن تريزيجيه هدف منتخب مصر في تصفيات المونديال بعدما سجل هدفين في فوز الفراعنة على نظيره بوركينا فاسو، 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويمتلك محمود حسن تريزيجيه 5 أهداف مع منتخب مصر في التصفيات الحالية بعدما سجل هدفين في مرمى بوركينا فاسو ليصبح هداف الفراعنة، كما وصل عدد أهداف تريزيجيه مع منتخب مصر إلى 18 هدفا، حيث دخل مواجهة بوركينا فاسو وفي رصيده 16 هدفا، لكنه سجل هدفين في أول 8 دقائق ليتخطى عدد الأهداف الدولية للاعب الوسط السابق حسني عبد ربه والذى يملك 17 هدفا دوليا.

افتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل مبكراً للفراعنة بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد صلاح ليسددها بالرأس معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ونجح نفس اللاعب في اضافة الهدف الثاني بعد ارتكاب مدافع بوركينا فاسو خطأً داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة منه ويسددها بقوة على الجهة اليسرى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلص منتخب بوركينا الفارق بتسجيل هدفه الأول والوحيد عن طريق لاسانا تراوري.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.