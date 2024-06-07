شكرا لقرائتكم خبر عن علي فرج يواصل الدفاع عن اللقب ويتأهل لنصف نهائى بريطانيا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنفة الأولى عالمياً لرجال الاسكواش، إلى الدور نصف النهائي ببطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها برمنجهام خلال الفترة بين 2 إلى 9 يونيو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 195 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وفاز علي فرج في ربع النهائي على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-0، في مباراة استغرقت 37 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-5, 11-5.

وشهدت البطولة مشاركة مصرية واسعة بوجود 31 لاعباً ولاعبة فى منافسات الرجال والسيدات جاءوا كالتالي:

18 لاعبة وهن: نور الشربيني، سلمى الطيب، زينة ميكيوي، هنا معتز، نادين شاهين، نور الطيب، هنا رمضان، نور أبو المكارم، ندى عباس، سلمى هاني، فريدة محمد، نوران جوهر، ملك خفاجي، فيروز أبو الخير، كنزى أيمن، مريم متولي، روان العربي، وهانيا الحمامى.

13 لاعباً وهم: على فرج، عمر مسعد، محمد أبو الغار، فارس الدسوقي، مازن هشام، طارق مؤمن، يحيى النوساني، يوسف إبراهيم، يوسف سليمان، مصطفى عسل، كريم الحمامي، كريم عبد الجواد، على أبو العينين.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني، المصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، وكذلك البطل المصرى على فرج المصنف الأول للرجال، لقب البطولة عن النسخة الماضية.