شكرا لقرائتكم خبر عن أوفا يسجل مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد أوفا مهاجم إنبى مشاركته الدولية الأولى مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

ودفع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى بأحمد أمين أوفا بديلاً لمصطفى محمد فى الدقيقة "90+2" من عمر المباراة.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن ، على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو بتوقيع لاسنا تراورى فى الدقيقة 56 .

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط.

وتضم قائمة منتخب مصر 26 لاعبا هم: محمد الشناوي ومصطفي شوبير، ومحمد عواد ومهدي سليمان ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعه وياسر إبراهيم واحمد رمضان بيكهام ومحمد هاني وأكرم توفيق ومحمد حمدي وعمر كمال ومروان عطية وحمدي فتحي واحمد نبيل كوكا وامام عاشور وأحمد سيد زيزو وناصر ماهر وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي ومحمود حسن تريزيجيه ومصطفي محمد ومحمد الشامي وأحمد أمين أوفا، ومحمد شريف ومحمد صلاح.