شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: البعض يضخم الأمور بين حسام حسن وصلاح.. وسعداء بالحضور الجماهيرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري، عن سعادته بدعم الجماهير للمنتخب الوطني خلال مباراته أمام بوركينا فاسو بالتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم.

وفاز منتخب مصر الفوز على منتخب بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف خلال المواجهة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

قال الدرندلي خلال تصريحات عبر برنامج "الهدف" المذاع على قناة "أون تايم سبورتس 2": "محمد صلاح يتمتع بكمية تواضع كبيرة وقيادية للاعبي المنتخب بشكل كبير، والبعض يضخم الأمور أكبر من حجمها، وعلى الجانب الآخر حسام وإبراهيم يتمتعان بروح وحماس كبير ودائما ما يبحثان عن الفوز في كل المباريات".

وكشف أن منتخب مصر سيسافر إلى غينيا بيساو على متن طائرة خاصة، وسعداء بمشهد الحضور الجماهيري الكبير اليوم أمام بوركينا، وعن إصابة إمام عاشور قال: "لا نعلم حتى الآن تشخيص إصابة إمام عاشور".

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بينما يحتل بوركينا فاسو المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط ويتذيل جيبوتي الترتيب دون نقاط.