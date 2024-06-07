شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحقق الفوز مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو فى أول مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر الفوز الأول الرسمي تحت قيادة حسام حسن، عقب الفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وقاد حسام حسن منتخب مصر في مباراتين وديتين من قبل أمام نيوزيلندا وكرواتيا، فاز في الأولى بهدف نظيف وخسر في الثانية 4 / 1، ولكن تعد مباراة بوركينا فاسو أول مهمة رسمية للعميد في قيادة الفراعنة.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو بتوقيع لاسنا تراورى فى الدقيقة 56.

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط.

ونجح تريزيجيه فى افتتاح التسجيل فى الدقيقة 4 من رأسية قوية سكنت شباك الضيوف، وأهدر إمام عاشور هدفا محققا فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، مستغلا كرة طولية من محمد صلاح ليراوغ المدافعين وينفرد بالحارس ويضعها بغرابة شديدة خارج الملعب، قبل أن يسجل تريزيجيه الهدف الثانى فى الدقيقة 8 من تسديدة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك حارس بوركينا فاسو.

وأنقذ حارس مرمى بوركينا فاسو شباكه من هدف محقق فى الدقيقة 32 من تسديدة قوية من محمد صلاح من على أعتاب منطقة الجزاء، لكن الحارس ينقذها ببراعة، وهدد الضيوف مرمى محمد الشناوى فى الدقيقة 35 من كرة عرضية تهيأت أمام لاعب بوركينا فاسو الذى سدد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى الشناوى.

وتغاضى الحكم الكينى عن احتساب ركلة جزاء لصالح تريزيجيه فى الدقيقة 39 بعد عرقلته داخل منطقة الجزاء عن طريق الحارس، لينتهى الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين نظيفين.

وفى الشوط الثانى، وفى الدقيقة 55 نجح منتخب بوركينا فاسو فى تسجيل الهدف الأول من كرة رأسية فشل الشناوى فى التعامل معها ليحولها مهاجم بوركينا فاسو بقدمه داخل الشباك، وعقب هدف بوركينا أجرى حسام حسن التغيير الأول بنزول أكرم توفيق بدلا من إمام عاشور قبل خروج زيزو ونزول عمر كمال عبد الواحد فى الدقيقة 72.

وتراجع مستوى منتخب مصر فى الدقائق الأخيرة وسيطر بوركينا فاسو على مجريات اللقاء ونجحوا فى تهديد مرمى الشناوى، ودفع حسام حسن بالثنائى أحمد أمين أوفا وابراهيم عادل بدلا من مصطفى محمد وتريزيجيه لكن دون جديد لينتهى اللقاء بفوز مصر 2-1.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم كلا من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد هاني و محمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد عواد - مصطفي شوبير - ياسر إبراهيم عمر كمال - محمد شريف - إبراهيم عادل ومحمد الشامي - أكرم توفيق - أحمد نبيل كوكا ومصطفي فتحي - احمد أمين أوفا - ناصر ماهر.

وضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، خط الدفاع: إيدموند تابسوبا - ناصر دجيجا - ستيف ياجو - محمد ويدراوجو، خط الوسط: أوسيني بودا - ساتشا بانسي - بلاتي توريه نجم نادي بيراميدز - جوستافو سانجاري، الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.