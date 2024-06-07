شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يحتفل مع الجماهير بعد الفوز على بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى، مع الجماهير المتواجدة فى استاد القاهرة بعد الفوز على بوركينا فاسو 2-1 بتصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر بقيادة حسام حسن، على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

سجل هدفى منتخب مصر محمود حسن تريزييجيه فى الدقيقتين 4 و8 من عمر اللقاء، بينما جاء هدف بوركينا فاسو بتوقيع لاسنا تراورى فى الدقيقة 56 .

بهذه النتيجة رفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما تجمد رصيد بوركينا فاسو عند 4 نقاط.