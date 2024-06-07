شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح: كنا مرعوبين من فقدان نقطتين وذكاء صلاح ساهم فى الهدف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد صلاح الدين، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجماهير المصرية كانت تخشى من فقدان نقطتين في مباراة بوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين مقابل هدف، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "كنا مرعوبين من فقد نقطتين والخروج من هذه المباراة بالتعادل".

وأضاف: "فى الهدف الأول محمد صلاح أشار بيده لمحمد هاني للانتظار ثم لعب الكرة في المنطقة الخطر، وتواجد تريزيجية في تلك المنطقة مميز جداً وسجل هدفا عالميا فتح اللقاء".

وافتتح محمود حسن تريزيجيه التسجيل مبكراً للفراعنة بعدما استلم تمريرة رائعة من محمد صلاح ليسددها بالرأس معلنا عن الهدف الأول في الدقيقة الثالثة، ونجح نفس اللاعب في اضافة الهدف الثاني بعد ارتكاب مدافع بوركينا فاسو خطأً داخل منطقة الجزاء ليستلم الكرة منه ويسددها بقوة على الجهة اليسرى في الدقيقة الثامنة من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني قلص منتخب بوركينا الفارق بتسجيل هدفه الأول والوحيد عن طريق لاسانا تراوري.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون أى نقاط.