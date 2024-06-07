شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: أجلنا سفر المنتخب إلى غينيا 24 ساعة ووزير الرياضة وعد بمكافأة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة شكر إلى جماهير الكرة المصرية، على مساندة منتخب مصر في لقاء بوركينا فاسو بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف.

وقال جمال علام في تصريحات لقناة أون تايم سبورت: "أشكر جماهير مصر الداعم الأساسي للاعبين، والحمد لله النتيجة مرضية، نفرح النهاردة والمباراة المقبلة نحقق نتيجة إيجابية ليكون الفارق مع أقرب المنافسين سبع نقاط.

وأضاف: "الجماهير أثبتوا حبهم لمصر وحضروا قبل اللقاء بوقت طويل، وأتمنى أن نحقق الوصول لكأس العالم، سنسافر يوم السبت ليحصل اللاعبون على الراحة الكافية وغداً يتدرب المنتخب بمصر". واختتم: "وزير الرياضة وعد اللاعبين بمكافأة خاصة بعيداً عن مكافأة الاتحاد التي تنص عليها اللائحة".