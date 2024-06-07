شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى القادمة أمام فاركو فى دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الأهلى تدريباته اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة فاركو على استاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة دورى nile.

موعد مباراة الأهلى أمام فاركو في دورى nile

ويلتقى فريق الأهلى في السابعة مساء الجمعة الموافق 14 يونيو الجارى، مع فريق فاركو على ستاد برج العرب بالإسكندرية في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

ترتيب الاهلى وفاركو بالدوري المصري

يحتل الاهلى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات وتعادل في 3 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبوه 35 هدفاً وتلقت شباكه 16هدفاً فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات وتعادل في 9 مواجهات وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 22 هدفاً وتلقت شباكه 32 هدفاً.

آخر ظهور للأهلى وفاركو في الدوري

وحقق الأهلى الفوز على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف في أخر ظهور بمسابقة الدوري، فيما تعادل فاركو مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وفاركو فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفاركو في الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.