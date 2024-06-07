شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة مصر فى تصفيات كأس العالم بعد الفوز على بوركينا فاسو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وجاء الترتيب على النحو التالي: 1- منتخب مصر 9 نقاط 2- غينيا بيساو 5 نقاط 3- بوركينا فاسو 4 نقاط 4- سيراليون 4 نقاط 5- إثيوبيا نقطتان 6- جيبوتي بدون نقاط

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد.

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.