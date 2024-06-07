شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن: حذرت اللاعبين بين شوطى المباراة وأهدى الفوز لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، الشكر لكل المنظومة الرياضية بعد الفوز المثير على بوركينا فاسو في تصفيات المونديال، قائلا: "أشكر الجماهير والإعلام واللاعبين، مباراة كانت صعبة ونجحنا في تسييرها بالشكل المطلوب".

وحقق منتخب مصر فوزا مثيرا على نظيره بوركينا فاسو، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال حسام حسن في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب المباراة: "اللاعبون بذلوا مجهودا كبيرا، وكل ما توقعته وتمنيته في الشوط الأول حدث، والبعض يعتقد أن المنافس سهل، لكنه منتخب كبير يستطيع العودة في المباراة".

وواصل العميد: "بوركينا فاسو تفاجأت من الخطة والتكتيك في الشوط الأول، وهذا ما لمسه الجميع، وحذرت اللاعبين بين الشوطين من تهاون اللاعبين واستمرار عقلية اللاعب المصري في التعامل مع المباريات بعد التقدم في النتيجة والمباراة كانت قريبة أن تهرب من مصر".

وتابع المدير الفني للمنتخب: "المنافس تفوق علينا في فترة ليست قليلة من الشوط الثاني، لكنى عدلت الطريقة الخاصة باللعب، ومشوار التصفيات ما زال طويلا، هناك 6 منتخبات و30 نقطة و10 مباريات نسعى خلفها، ولا أنظر لنتائج المنافس".

وأردف حسام حسن: "لا يوجد منافس سهل أو مجموعة في المتناول، بوركينا فريق متماسك، وغينيا أيضا فريق قوي، وتعودنا أن نرى فرق يظن البعض أنها صغيرة مثل كاب فيردي في أمم أفريقيا ورأينا النتيجة".

وأكمل: "سعيد بمساندة ودعم الجماهير، ورأينا حجم المساندة وهي أكثر شيء أسعدني، الطبيعي أن الجماهير تحزن للأداء هذه عادة الجماهير المصرية، وأهدى الفوز للشعب المصري ولكل من ساند ودعم المنتخب".

وأهدى المدير الفني للفراعنة هذا الفوز لفلسطين قائلا: "أهدى هذا الانتصار للشعب الفلسطيني القوي، وهي رسالة تمنيت أقولها منذ فترة وأظن أنه الوقت المناسب لذلك".

واستطرد: "تمنيت منح فرصة أكثر لأحمد أمين أوفا وإبراهيم عادل الذى أعتبره من أهم مواهب الكرة المصرية، بدأت المباراة بطريقة أعتقد أنها مناسبة، وغيرت الخطة حينما شعرت بالحاجة لذلك". واختتم تصريحاته: "إمام عاشور شعر بإجهاد في العضلة الضامة، ولن يعيقه هذا عن السفر معنا لغينيا".

بهذه النتيجة يحتل منتخب مصر صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، متفوقا على غينيا بيساو صاحب الوصافة برصيد 5 نقاط، فيما يحل بوركينا فاسو في المركز الثالث بأربعة نقاط، بالتساوي مع سيراليون التي حلت بالمركز الرابع بنفس النقاط، بينما جاءت أثيوبيا خامسا بنقطتين، وجيبوتي في المركز الأخير بدون اي نقاط.

وضم تشكيل منتخب مصر كلا من: "محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ومحمد عبد المنعم وحمدي فتحي ورامي ربيعة ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح ومصطفى محمد".

بينما ضم تشكيل بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كيليان نيكيما، والدفاع إيدموند تابسوبا، ناصر دجيجا، ستيف ياجو، محمد ويدراوجو، والوسط: أوسيني بودا، ساتشا بانسي، بلاتي توريه، جوستافو سانجاري، وثنائي الهجوم: دانجو واتارا - لاسينا تراوري.