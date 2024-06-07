شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم حسن: الحكم تحامل على المنتخب واطمئنان اللاعبين سبب تراجع المستوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبّر إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطنى، عن سعادته بالفوز على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأكد إبراهيم حسن خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "ON TIME SPORTS 1" أن لاعبى المنتخب بدأوا المباراة بشكل جيد، واستطاعوا تسجيل هدفين لكن شعورهم بالاطمئنان والارتياح من النتيجة تسبب في تراجع الأداء والمستوى.

وأوضح إبراهيم حسن أن منتخب مصر حصل على ثلاث نقاط مهمة من المنافس المباشر بوركينا فاسو، مؤكداً أن حديثه هذا لا يعنى التقليل من المنتخبات الأخرى، لافتاً إلى أن المشوار ما زال طويلاً من أجل التأهل للمونديال.

وكشف مدير المنتخب أن حكم المباراة تحامل على المنتخب الوطنى ولم يحتسب ضربة جزاء مستحقة، لافتاً إلى أن ربما قراره بعدم احتسابه للركلة يرجع إلى تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين.

وعاد إبراهيم حسن للحديث عن فنيات المباراة قائلاً: "دخلنا لاعبى بوركينا فاسو معانا في الجيم بسبب العقلية والارتياحية، لما بتحس إنك بتجيب جون في أي وقت تشعر بالاطمئنان".

ووجه إبراهيم حسن الشكر إلى جماهير مصر التي حضرت إلى استاد القاهرة الدولى لمؤازرة الفراعنة، من أجل تحقيق الفوز امام بوركينا فاسو الأمر الذى تحقق في لقاء أمس الخميس.