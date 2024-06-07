شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يلبى أمنية طفل فلسطينى مصاب ببتر القدمين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل مجلس إدارة نادي الزمالك الطفل الفلسطيني خليل سامح خليل، خلال الساعات الماضية داخل مقر القلعة البيضاء.

وحرصت نيرة الأحمر عضو مجلس الإدارة على استقبال الطفل "خليل" داخل مقر النادي، بعد تواجده في مصر للعلاج، عقب تعرضه لبتر في القدمين إثر قصف غاشم تعرض له خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكان "خليل" طلب زيارة مقر نادي الزمالك عقب تواجده للعلاج في مصر، نظراً لارتباطه الشديد وحبه وتشجيعه للأبيض، وقرر المجلس على الفور استقباله ومنحه قميص وعلم النادي.

وأكدت إدارة النادي على دعم المجلس وجماهير الزمالك وأعضائه للقضية الفلسطينية بكل حقوقها، وترحيبها الكامل بالطفل "خليل" بعد كل ما تعرض له خلال الفترة الأخيرة.



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